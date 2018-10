Académica do Lobito única a vencer em jornada de empates na abertura do Girabola

A Académica do Lobito, ao bater o Sporting Cabinda por 3-0, foi a única equipa a vencer na jornada inaugural do campeonato angolano, marcada também por cinco empates e por um jogo adiado.O vice-campeão angolano, o Petro de Luanda, estreou-se com um empate a zero na deslocação ao terreno do Recreativo do Libolo, registando-se empates a um golo nos restantes três jogos de desde domingo.No sábado, na abertura do Girabola, o recém-promovido ASA também empatou a um golo com o Sagrada Esperança.O encontro entre o Santa Rita do Uíge e o Recreativo de Caála, previsto para este domingo, foi adiado indefinidamente devido a questões administrativas relativas à inscrição pendente de jogadores dos santa-ritenses.A jornada encerra na terça-feira, com o tetracampeão angolano, 1.º de Agosto, a deslocar-se ao terreno do vizinho Interclube de Luanda, terceiro classificado na época anterior.Sábado, 27 out:ASA - Sagrada Esperança 1-1Domingo, 28 out:Cuando Cubango - Kabuscorp do Palanca 1-1Desportivo da Huíla - Bravos do Maquis 1-1Progresso do Sambizanga - Saurimo FC 1-1Recreativo do Libolo - Petro de Luanda 0-0Académica do Lobito - Sporting Cabinda 3-0Santa Rita - Recreativo de Caála (adiado 'sine die')Terça-feira, 30 out:Interclube - 1.º de Agosto1. Académica do Lobito, 3 pontos2. ASA, 1. Sagrada Esperança, 1. Cuando Cubango, 1. Kabuscorp do Palanca, 1. Desportivo da Huíla, 1. Bravos do Maquis, 1. Progresso do Sambizanga, 1. Saurimo FC, 1. Recreativo do Libolo, 1. Petro de Luanda, 112. Santa Rita do Uíge, 0. Recreativo de Caála, 0. Interclube, 0. 1.º de Agosto, 016. Sporting de Cabinda, 0