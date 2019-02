Arábia Saudita: Al Nassr de Rui Vitória vence e mantém-se a seis pontos do Al Hilal

O Al Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, venceu este sábado por 1-0 o Al Feiha, para a 21.ª jornada do campeonato de futebol da Arábia Saudita, liderado pelo Al Hilal, clube que foi orientado por Jorge Jesus.O marroquino Abderrazak Hamdallah foi o marcador do único golo do encontro, na conversão de uma grande penalidade aos 68 minutos (1-0), que mantém o Al Nassr de Rui Vitória, segundo classificado, a seis pontos do líder Al Hilal.O Al Feiha somou o sétimo jogo sem vencer no campeonato, correspondendo a seis derrotas e um empate, e segue no 14.º lugar da tabela classificativa, com 16 pontos, na zona de despromoção, com mais quatro pontos do que o lanterna-vermelha Ohod (16.º).