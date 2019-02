China: Pedro Delgado ajuda Shandong Luneng a vencer torneio

O médio português Pedro Delgado, ex-Sporting, ajudou o seu novo clube, o Shandong Luneng, da China, a vencer a Lunar New Year Cup, ao marcar o terceiro golo do triunfo por 3-1 diante dos japoneses do Sagan Tosu, em jogo disputado esta quinta-feira em Hong Kong.O defesa brasileiro Gil (3') colocou os chineses na frente, o avançado italiano Graziano Pelle aumentou a vantagem do Shandong Luneng (50'), o espanhol Fernando Torres - que jogou várias épocas no Atlético de Madrid, Liverpool e Chelsea - marcou para o Sagan Tosu (59') e Pedro Delgado fechou o marcador (81').Nas meias-finais o Shandong Luneng havia batido o Auckland City, da Nova Zelândia, por 2-1, com dois golos do brasileiro Roger Guedes.Pedro Delgado, de 21 anos, internacional português nos escalões de formação, iniciou a sua carreira no Portimonense, passou pelo Sporting e ingressou depois no Inter de Milão, acabando para voltar aos leões, cuja equipa B representou por duas épocas, antes de ser negociado para os chineses do Shandong Luneng por Sousa Cintra.