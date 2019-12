Costa do Sol pode sagrar-se campeão do Moçambola na quarta-feira

O Costa do Sol pode sagrar-se na quarta-feira campeão moçambicano de futebol, bastando-lhe uma vitoria na receção à União Desportiva de Songo, que precisa de vencer para sonhar com título na última jornada do Moçambola.

Sob liderança de Horácio Gonçalves, a formação canarinha, que venceu pela última vez o campeonato em 2007 e luta agora pelo 10.ª título na maior prova futebolística moçambicana, parte para a 26.ª e penúltima ronda com mais três pontos do que a UD Songo, bicampeã e que segue na segunda posição.

A UD Songo, orientada por Nacir Armando, complicou as contas no domingo, ao ser derrotada pelo Ferroviário de Maputo na 25.ª jornada, por 3-1, e precisa agora de vencer ou empatar com o Costa do Sol para sonhar com título, que, nessas condições, dependerá do desfecho da última jornada.

O encontro, com início às 15h30 (menos duas em Portugal), é apontado como o jogo do título e coloca em disputa algumas das principais estrelas da prova, como os avançados Luís Miquissone (UD Songo), melhor marcador da temporada de 2016, e Eva Nga (Costa do Sol), que lidera a lista de melhores marcadores na atual prova.





Classificação:

1. Costa do Sol, 63 (menos um jogo)

2. Songo, 60 (menos um jogo)

3. Ferroviário da Beira, 45

4. Ferroviário de Maputo, 45

5. Desportivo de Maputo, 40

6. Textáfrica, 39

7. Incomati, 39

8. Ferroviário de Nacala, 38

9. ENH, 38

10. Liga Desportiva, 37

11. Ferroviário de Nampula, 36

12. Desportivo de Nacala, 36

13. Chibuto, 34

14. Maxaquene, 34

15. Baía de Pemba, 25

16. Têxtil do Púnguè, 21