Cuéllar: «Do melhor da América do Sul para o melhor da Ásia»

O médio Gustavo Cuéllar trocou o Flamengo pelo Al Hilal, clube que foi liderado por Jorge Jesus antes de assumir o emblema canarinho. Mal chegou à Arábia Saudita, o craque aproveitou para deixar agradecimentos ao Mengão e dar-se a conhecer aos adeptos do novo emblema.

"Olá adeptos do Al Hillal, estou muito contente de chegar ao clube, espero ter muitas alegrias aqui. Fui muito bem recebido por todos, é um grande clube. Saí do melhor clube da América do Sul para chegar ao melhor clube da Ásia. Espero ficar aqui muito tempo, dar muitas alegrias e fazer as coisas da melhor maneira", revelou ans redes sociais.