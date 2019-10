Éder destacado na equipa da semana na Liga russa

Éder está em evidência e é um dos nomes em destaque na equipa da semana, referente à 12.ª jornada da Liga russa. O internacional português inaugurou o marcador no triunfo (2-1) do Lokomotiv Moscovo sobre o Arsenal Tula, fazendo o terceiro golo no campeonato em seis jogos disputados.





O lokomotiv lidera o campeonato russo com 26 pontos, os mesmos de Rostov, Krasnodar e Zenit.