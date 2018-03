Continuar a ler

O Rangers destaca a forma "quase telepática" como o extremo Daniel Candeias joga na ala direita com o lateral James Tavernier, que também prolongou contrato, tal como Wes Foderingham, Josh Windass e Alfredo Morelos.



Candeias, jogador internacional pelas camadas jovens portuguesas, iniciou a sua carreia sénior ligado ao FC Porto, em 2007, tendo sido sucessivamente emprestado ao Varzim, Rio Ave, Recreativo Huelva (Espanha) e P. Ferreira.



Em 2010, após terminado o vínculo contratual com o FC Porto, Daniel Candeias assinou com o Nacional, até 2014, sendo emprestado ao Portimonense (2010/11). Pela formação insular, o extremo participou em 85 jogos, tendo marcado 13 golos.



O português Daniel Candeias prolongou o vínculo contratual com o Rangers até 2020, anunciou esta quarta-feira o clube escocês de Glasgow.Daniel Candeias, de 30 anos, chegou ao Rangers em 2017 e até ao momento participou em 36 jogos do atual segundo classificado da Liga escocesa, a nove pontos do líder Celtic. O extremo marcou seis golos e fez seis assistências.

Autor: Lusa