Fábio Fortes assinou a estreia pelo Hermannstadt

Fábio Fortes estreou-se, esta segunda-feira, com a camisola do Hermannstadt, da Roménia, no jogo frente ao Dínamo Bucareste, referente à 1.ª jornada da liga romena.





O avançado, de 28 anos, entrou aos 79 minutos da partida e somou assim os primeiros minutos pela nova equipa, apenas oito dias depois de ser trocar o Arouca pelo emblema de Sibiu.Nesse encontro, refira-se, o Hermannstadt empatou a um golo fora de portas.