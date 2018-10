Fenerbahçe cai para 15.º na Turquia e despede treinador Phillip Cocu

O Fenerbahçe despediu este domingo o treinador holandês Phillip Cocu, anunciou o clube turco, após nova derrota, que deixa a equipa no 15.º lugar do campeonato, à 10.ª jornada."O técnico da nossa primeira equipa, Phillip Cocu, foi demitido das suas funções esta noite", informou o clube no seu site, depois dos adeptos terem exigido, com a expressão "Cocu, demissão", a sua saída após o encontro.O conjunto que o Benfica afastou na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões tem acumulado maus resultados, e o desaire caseiro com o Ankaragücü (3-1), de Tiago Pinto, precipitou a saída.O Fenerbahçe tem no seu historial 19 títulos de campeão, o último em 2014, tendo sido segundo classificado na época transata.Agora soma apenas nove pontos em 10 jogos e pode cair para a zona de despromoção, caso o Rizespor vença na segunda-feira na vista ao Besiktas, de Quaresma e Pepe, sétimo classificado.Cocu, de 47 anos, chegou ao clube em junho, após ter levado o PSV Eindhoven ao terceiro título de campeão holandês nos últimos quatro anos.