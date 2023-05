Holanda: Ivo Pinto e Umaro Embaló celebram permanência

Os portugueses Ivo Pinto e Umaro Embaló ajudaram o Fortuna Sittard a garantir a manutenção na 1.ª liga holandesa. A formação comandada pelo espanhol Julio Velázquez bateu o Vitesse, por 2-0, com o defesa a fazer uma assistência e o ex-Benfica a marcar um golo.O antigo treinador de Belenenses, V. Setúbal e Marítimo assumiu o comando técnico do Fortuna em setembro passado, tinha a equipa apenas um ponto em seis jogos. Mas guiou-a a zona de manutenção, objetivo garantido na última jornada. "Esta é uma das equipas mais humildes do campeonato. Temos muito orgulho do trabalho que estamos a fazer. Conseguimos sair da zona de descida e manter o desempenho. Estamos no caminho certo", referiu Velázquez, a, no final de março passado.Para o treinador, é mais ma equipa que salva da descida, depois do aconteceu nos referidos clubes portugueses.