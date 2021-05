Hugo Broos é o novo selecionador da África do Sul

O belga Hugo Broos, vencedor da Taça das Nações Africanas (CAN) em 2017, com os Camarões, é o novo selecionador da África do Sul, substituindo no cargo Molefi Ntseki, anunciou esta quarta-feira a Federação Sul-africana de Futebol (SAFA).

"Hugo Broos tem a experiência, habilidade e paixão para trabalhar com jovens jogadores", considerou o presidente da SAFA, Tebogo Motlanthe.

O ex-internacional belga Hugo Broos, de 69 anos, que depois do triunfo na CAN de 2017 falhou o apuramento dos Camarões para o Mundial de 2018, vai substituir Molefi Ntseki, demitido após não conseguir qualificar a África do Sul para a CAN de 2021.

A África do Sul procura a primeira presença numa fase final de um Mundial após ter sido anfitriã da prova, em 2010, e integra a segunda fase de qualificação para o Mundial'2022, a iniciar em junho, num grupo em que terá como adversárias as seleções do Gana, Zimbabué e Etiópia.