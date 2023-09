Israel: Miguel Vítor marca no regresso do Hapoel Beer Sheva às vitórias

O defesa-central luso-israelita, Miguel Vítor, marcou no regresso do Hapoel Beer Sheva às vitórias, por 3-0, na receção ao Hapoel Katamon, em jogo disputado este sábado e referente à 5.ª jornada do campeonato de Israel.O defesa-central formado no Benfica apontou o segundo golo da sua equipa, aos 37 minutos da partida, já depois de António Sefer (5') ter inaugurado o marcador, assistido pelo português Hélder Lopes. Patryk Klimala (80') fechou a contagem já perto do fim.Após três jornadas sem vencer, onde somou dois empates e uma derrota, o Hapoel Beer Sheva voltou a somar três pontos e ocupa, agora, o 5.° lugar da tabela, com oito pontos. O Hapoel Katamon, por seu lado, mantém-se com dois pontos e é 13.° colocado.