Jogo entre Canadá e Irão cancelado

O jogo particular entre o Canadá e o Irão, que estava agendado para o dia 5 de junho, foi cancelado, informou a Federação Canadiana de Futebol, na tarde desta quinta-feira. O motivo ainda não foi revelado, mas tudo leva a crer que esteja relacionado com o acidente aéreo ocorrido em janeiro de 2020 com um avião ucraniano, que vitimou cidadãos canadianos, e cuja responsabilidade foi apontada ao Irão, segundo disse na altura o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau.Mesmo não tendo sido assumida agora qualquer posição oficial, o certo é que o chefe de Governo canadiano mostrou o seu desconforto relativamente à realização desse jogo de preparação para o Mundial do Qatar, pelo que o mesmo acabará por não se realizar.Dessa forma, o portista Mehdi Taremi já não vai defrontar o seu companheiro de equipa Stephen Eustáquio e Steven Vitória, do Moreirense. No entanto, tanto o Irão como o Canadá têm outros jogos no horizonte.O Irão defrontará a Nova Zelândia, no dia 11 de junho, em encontro de caráter particular, enquanto o Canadá terá pela frente Curaçau e Honduras, a 10 e 14 de junho, respetivamente, para a Liga das Nações da CONCACAF.