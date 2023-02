Josué acentua bom momento com duas assistências na vitória do Legia Varsóvia

Josué soma e segue pelo Legia Varsóvia. Este sábado, o criativo formado no FC Porto foi o responsável por duas assistências no triunfo (2-1) sobre o Zaglebie Lubin, em jogo da 19.ª jornada do campeonato da Polónia.O médio foi, assim, decisivo na conquista de três pontos que reforçaram o 2.º posto do Legia Varsóvia na tabela classificativa, mas que não permitiram encurtar distâncias para a liderança, uma vez que o Raków também venceu o seu jogo nesta ronda e continua com sete pontos à maior.Ainda assim, o momento que Josué atravessa não deixa de ser notável, uma vez que assinou sete golos e seis assistências nos últimos nove jogos que realizou pelo Legia Varsóvia.No total da presente temporada época, o médio contabiliza nove remates certeiros e sete passes para golo em 21 jogos, pelo que continua firme na corrida pelo objetivo de transformar 2022/23 na melhor época da carreira no que toca à ligação aos golos.A fasquia a bater foi a que registou na época passada, pelo clube polaco que ainda representa, quando 'carimbou' três golos e 16 assistências para um total de 19 participações. Agora, já leva 16...