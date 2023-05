Josué é candidato a melhor jogador da edição 2022/23 da Liga polaca

Formando no FC Porto e com passagens, entre outros, por Sp. Braga e Paços de Ferreira, o internacional português, Josué, é candidato a melhor jogador da edição 2022/23 da Liga da Polónia.O médio criativo, que soma 12 golos e sete assistências nesta edição do campeonato polaco, em 30 jogos pelo Légia Varsóvia, corre por este título individual juntamente com Fran Tudor, do já campeão Raków, e ainda com Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Marc Gual (Jagiellonia Bialystok), Michal Skoras (Lech Poznan) e Fran Tudor, do já campeão Raków.Josué, de resto, também é candidato ao título de melhor médio da prova. Recorde-se que o Légia Varsóvia é 2.º classificado do campeonato e, esta época, já conquistou a Taça da Polónia. Os vencedores dos prémios individuais serão conhecidos no próximo dia 29 de maio.