Josué: «Gosto muito do Pepê, mas o Otávio é o melhor jogador do FC Porto» Esquerdino do Légia mostra-se rendido ao camisola 25 dos dragões e perspetiva a final da Taça de Portugal





Quando Josué, então a representar o Sp. Braga, defrontou Otávio... jogador do V. Guimarães