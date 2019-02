Leandro Silva bisa pelo AEL Limassol

O AEL Limassol aproximou-se, este domingo, do líder APOEL e bem o pode agradecer à inspiração de Leandro Silva. O médio português assinou dois golos na vitória caseira, por 3-2, sobre o Nea Salamis. O emblema de Limassol está agora a apenas um ponto do primeiro classificado na sequência do empate de ontem do APOEL frente ao AEK Larnaca (2-2).Com formação no FC Porto, Leandro passou também pela equipa B dos dragões, pela Académica e pelo Paços de Ferreira, antes de rumar ao Chipre. A cumprir a segunda época no AEL Limassol, Leandro contabiliza 45 jogos e sete golos.Nos cipriotas joga igualmente, recorde-se, o defesa André Teixeira.