Legia de Sá Pinto derrotado em casa pelo Cracóvia

O Legia, orientado pelo treinador português Sá Pinto, desperdiçou este domingo uma boa oportunidade de se aproximar da liderança da 1.ª Liga polaca, ao perder em casa frente ao Cracóvia, oitavo classificado, por 2-0, na 22ª jornada.Dois golos do médio espanhol Javier Hernandez aos 38 e 42 minutos, deram o triunfo ao Cracóvia perante uma equipa do Legia irreconhecível, com três portugueses no onze inicial: Cafú, André Martins e Salvador Agra.Com esta derrota, o Legia perdeu a oportunidade de ficar a um ponto do líder Lechia Gdansk, o que aconteceria se tivesse vencido hoje, ficando agora a quatro de distância e tendo ainda permitido que o terceiro classificado, o Jaggiellona, vencedor na receção ao Plock, reduzisse o atraso para três pontos.O Cracóvia teve ainda uma oportunidade soberana de fazer o 3-0, de grande penalidade, aos 65 minutos, mas o avançado espanhol Airam falhou, e o Legia acabou reduzido a dez jogadores a partir do minuto 74, quando o francês William Remy viu o cartão vermelho, por acumulação de amarelos.Salvador Agra foi substituído após o intervalo pelo avançado espanhol Carlitos Lopez e o português Iuri Medeiros foi lançado em campo por Sá Pinto aos 78 minutos, a render o médio húngaro Dominik Nagy, mantendo-se no banco do Legia outro jogador português, Luís Rocha, que não chegou a ser utilizado.