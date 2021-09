Luís Mata na equipa da jornada da liga polaca

Luís Mata foi eleito para o onze da jornada da liga polaca. O lateral-esquerdo esteve em bom plano no empate do Pogon Szczecin em casa do Radomiak (1-1), de Tiago Matos, tendo sido da sua autoria a assistência para o golo da sua equipa.





Este foi o segundo passe para golo de Luís Mata esta temporada, ao cabo de nove encontros.