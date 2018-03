Ao vencer no terreno do Ural, por 2-0, o líder Lokomotiv mantém 8 pontos de avanço sobre Spartak e CSKA. Com Eder também titular, Manuel Fernandes marcou de penálti aos 15 minutos e já leva 13 golos (6 na liga) na época. O outro golo do líder da liga russa - 49 pontos, mais 8 do que Spartak e CSKA Moscovo - foi da autoria de Miranchuk aos 11 minutos.