México: 181 estrangeiros na Liga MX e um é português

O mercado também fechou no México e os principais emblemas da Liga MX já têm os respetivos plantéis compostos para o Apertura 2019, no qual já se disputaram 8 jornadas.

O diário ‘Récord’ fez uma análise aos plantéis dos clubes que compõe a principal liga daquele país e descobriu que a Argentina é o país que mais jogadores ‘empresta’ à competição. Um total de 57 futebolistas nascidos na Argentina atuam neste momento na liga em questão, sendo seguidos pelos colombianos, com 28 elementos.

São 181 estrangeiros a alinhar na Liga MX, num total de 19 nacionalidades diferentes, que vão do Uruguai a Espanha, passando pela Turquia ou até Gana.

O único representante português é Stephen Eustáquio, atualmente ao serviço do Cruz Azul, até há pouco tempo orientado por outro português – Pedro Caixinha. Infelizmente, o jogador está lesionado desde janeiro. Sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, uma lesão grave e que o tem afastado dos relvados.

Ironicamente, pouco depois de averbar a grave lesão, optou por representar a seleção do Canadá. O médio de 22 anos nasceu naquele país e tem dupla nacionalidade, tendo agora definido o caminho a percorrer na carreira.

"Jogar pelo Canadá é algo que quero fazer para o resto da minha carreira no futebol", referiu o jogador, citado nas redes sociais da seleção canadiana, que lhe deu as boas-vindas.

Apesar disso, nesta lista do ‘Récord’ figura, e muito bem, como português.