Continuar a ler

O modo de vida na China não o desapontou. "Tem sido uma experiência engraçada. Todos os dias vejo coisas diferentes! Só é difícil lidar com as saudades da família e dos amigos", frisou o atacante, que nos próximos tempos continuará longe dos entes queridos: "A Superliga pára a 18 de maio e até lá estarei sozinho. Tenho duas filhas [6 meses e 2 anos], a mudança não seria simples..."



Tradutor, motorista e o cozido



A barreira da comunicação verificou-se, sobretudo, em relação aos colegas. "Com a equipa técnica é bastante fácil, pois todos falam inglês, alguns até espanhol e francês. Com os colegas é diferente, pois são poucos os que falam inglês", referiu o avançado, que se tem apoiado muito em Vaz Té e Cala: "O Ricardo deu-me dicas essenciais para a adaptação. Também passo bastante tempo com o Juan, pois vivemos no mesmo hotel e partilhamos o motorista."



Orlando Sá chegou à China com 10 golos na bagagem [somando só os que obteve pelo Standard na liga belga 2017/18] e... sem medo de se aventurar por Henan, distrito com mais de 100 milhões de habitantes. "Cada estrangeiro tem um tradutor, mas até já fui jantar fora sem ele e correu tudo bem. Como aqui não podemos conduzir, temos um motorista... ou então apanhamos um táxi. Mas sinto saudades da gastronomia lusa e da praia. Se sinto falta de um cozido à portuguesa? Se fosse só do cozido [risos]...", concluiu o artilheiro. O modo de vida na China não o desapontou. "Tem sido uma experiência engraçada. Todos os dias vejo coisas diferentes! Só é difícil lidar com as saudades da família e dos amigos", frisou o atacante, que nos próximos tempos continuará longe dos entes queridos: "A Superliga pára a 18 de maio e até lá estarei sozinho. Tenho duas filhas [6 meses e 2 anos], a mudança não seria simples..."A barreira da comunicação verificou-se, sobretudo, em relação aos colegas. "Com a equipa técnica é bastante fácil, pois todos falam inglês, alguns até espanhol e francês. Com os colegas é diferente, pois são poucos os que falam inglês", referiu o avançado, que se tem apoiado muito em Vaz Té e Cala: "O Ricardo deu-me dicas essenciais para a adaptação. Também passo bastante tempo com o Juan, pois vivemos no mesmo hotel e partilhamos o motorista."Orlando Sá chegou à China com 10 golos na bagagem [somando só os que obteve pelo Standard na liga belga 2017/18] e... sem medo de se aventurar por Henan, distrito com mais de 100 milhões de habitantes. "Cada estrangeiro tem um tradutor, mas até já fui jantar fora sem ele e correu tudo bem. Como aqui não podemos conduzir, temos um motorista... ou então apanhamos um táxi. Mas sinto saudades da gastronomia lusa e da praia. Se sinto falta de um cozido à portuguesa? Se fosse só do cozido [risos]...", concluiu o artilheiro.

Orlando Sá arrancou da melhor forma a aventura no Henan Jianye ao apontar o golo do triunfo (1-0) sobre o Tianjin Teda. "Foi mesmo a estreia ideal! Fez-me lembrar o primeiro jogo pelo Standard [também faturou], espero que seja um bom prenúncio", disse o avançado, revelando que o clube está a corresponder às expectativas: "É estável e organizado! A nível de academia e de facilidades está acima da média, quando comparado com outros emblemas da Superliga."A adaptação ao futebol chinês e ao próprio país não constituiu até agora problema de maior. "Está a ser mais fácil do que esperava. Não desgosto da comida e o clima até é melhor do que o de Liège. O mais complicado talvez tenha sido o ‘jet-lag’, pois aqui há oito horas de diferença em relação a Portugal", anotou Orlando Sá, que quer continuar a marcar golos para ajudar a equipa a garantir a permanência o mais cedo possível.

Autor: Nuno Pombo