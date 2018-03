Continuar a ler

O defesa terá insultado o árbitro depois de ver um cartão amarelo, algo negado pelo antigo jogador do Fenerbahçe e do Galatasaray, no Besiktas desde o início da temporada. Erkin representou a seleção turca por 53 ocasiões.O Besiktas, no qual jogam os portugueses Pepe e Ricardo Quaresma, é segundo classificado na Liga turca, que venceu nos últimos dois anos, e disputa na quarta-feira, em Istambul, a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Bayern Munique, depois de os alemães terem goleado no primeiro jogo (5-0).