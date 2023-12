Turquia: Fredy atingiu o meio milhar de jogos na carreira sénior

Aos 33 anos, o médio Fredy atingiu a marca dos 500 jogos na carreira sénior. O feito foi alcançado no Eyupspor, da Turquia, clube para o qual se mudou no verão passado. O Belenenses continua a ser o emblema que mais vezes defendeu e também aquele que mais mexe com o seu coração.Em, concedida no passado mês de agosto, quando ainda representava as cores do Antalyaspor, o médio já havia perspetivado a chegada a essa fasquia, mostrando-se "orgulhoso" pela, na altura, possibilidade, frisando que o deixaria ainda mais feliz por saber que foi titular em "70 ou 80 por cento desses jogos".Contas feitas, Fredy tem 179 jogos pelo Belenenses, 20 pela B SAD, 47 no Rec. Libolo (Angola), 33 pelo Excelsior (Holanda), 153 no Antalyaspor (Turquia) e, agora, no mesmo país, 12 pelo Eyupspor para um total de 444 jogos, sendo que os outros 46 foram registados na seleção maior de Angola. Pelos referidos emblemas marcou um total de 74 golos.Apesar de ter atingido uma marca digna de registo, Fredy já explicou ao nosso jornal que essa longevidade deve-se à "genética, mas também aos cuidados" que tem com o descanso, a alimentação, a hidratação."No início da minha carreira não fui tão focado nisso, mas desde que vim para a Turquia, foquei-me mais na recuperação, na hidratação, no pré-treino, pré-jogo, pós-jogo e isso tem ajudado. Resta-me dar continuidade. Quase todos os jogadores fazem isso, porque olhamos para o Cristiano Ronaldo, para o Pepe, para muitos outros exemplos que temos por aí. O Benzema, por exemplo, foi o melhor jogador do mundo com 33 ou 34 anos. É um exemplo para nós, podemos olhar e perceber que podemos fazer mais, se descansarmos. São coisas muito importantes", afirmou na tal entrevista a Record.Agora, a marca está atingida e a contagem continua já na próxima quarta-feira, quando o Eyupspor vai jogar a casa do Goztepe, em jogo da 16.ª jornada do segundo escalão do futebol turco.Neste novo clube, Fredy soma um golo e cinco assistências, sendo um dos principais responsáveis pela liderança isolada do Eyuspor. O segundo classificado Kocaelispor encontra-se a sete pontos de distância.