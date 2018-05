A caminho de Kiev ?? Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) a 24 de Mai, 2018 às 7:13 PDT







Começa a ser um hábito... e pelos vistos ganhador. Desde que começou a fase a eliminar da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo - ou o Real Madrid - publicou sempre no seu Instagram uma fotografia com Marcelo e Casemiro instantes antes de entrar na manga do avião que transportaria a comitiva do Real Madrid até ao local onde iria enfrentar o seu adversário, ora nos 'oitavos', 'quartos' e 'meias'... e agora também final.Uma imagem com os dois internacionais brasileiro que tem significado sucesso, pois o Real venceu sempre essas partidas, ora em Paris, depois em Turim e em seguida em Munique. Acontecerá o mesmo em Kiev? Para já, CR7 cumpriu o ritual...