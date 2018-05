E se não há que abrir os cordões à bolsa para garantir o internacional português, então por quanto é que o Real Madrid deve vender o n.º 7 do pantel às ordens de Zidane? "100 milhões de euros; entre 100 e 150 milhões; entre 150 e 200 milhões; ou mais de 200 milhões de euros", questionou a 'Marca', com 31% dos votos a escolher a quarta opção, a que teve a maior preferência.



A publicação espanhola que quis saber a opinião dos adeptos merengues e mais de 78 mil fizeram questão de se manifestar. Os resultados indicam que 63% dos votantes consideram que o Real Madrid não deve fazer qualquer esforço para que Ronaldo fique. Valores à parte, certo é que a maioria dos adeptos que respondeu acredita que Ronaldo irá continuar a vestir de 'blanco'. Mas como o próprio garantiu, algo irá acontecer ...

Jogadores e adeptos pediram para Ronaldo ficar e este admitiu: «Isto é muito importante para mim»

Os adeptos do Real Madrid não gostaram das declarações de Cristiano Ronaldo em Kiev, não gostaram do 'timing' e parecem dispostos a abrir mão do internacional português, segundo uma votação divulgada esta terça-feira pelo jornal 'Marca'.