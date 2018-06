Continuar a ler Recorde-se que na plataforma Change.org existe uma



Sergio Ramos também está a ser alvo da exigiência do advogado egípcio Bassem Wahba, que apresentou na FIFA uma queixa contra Sergio Ramos, acusando o central do Real Madrid de ter lesionado Mohamed Salah propositadamente durante a final da Liga dos Campeões e Recorde-se que na plataforma Change.org existe uma petição para que o futebolista do Real Madrid seja punido , tendo, já ultrapassado as 500 mil assinaturas. De acordo com a rádio COPE, as ameaças a Sergio Ramos não param e o capitão do Real Madrid foi mesmo obrigado a mudar o número de telefone para se livrar das mensagens e chamadas incómodas dos últimos dias.

A final da Liga dos Campeões continua a atormentar Sergio Ramos. O Real Madrid alcançou a 13.ª Champion s, motivo para festejar e lembrar esta conquista com um sorriso, mas a verdade é que para o cpaitão merengue este jogo também fica marcado pela lesão de Mohamed Salah, avançado do Liverpool que foi obrigado a sair de campo após lance com Ramos. Ora é precisamente esse episódio que continua a ser lembrado diariamente e a fazer estragos na vida do defesa espanhol, de 32 anos.