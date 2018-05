Continuar a ler

O Twitter foi 'inundado' com comentários como "Ramos está com uma bandeira nigeriana, tal como no ano passado"; ou "alguém sabe porque é que o Sergio Ramos usa a nossa bandeira sempre que ganha uma final?" e até "O Sergio Ramos é mais patriótico do que a maioria dos nigerianos".















Depois de mais uma conquista da Liga dos Campeões, Sergio Ramos, que é natural de Camas, município da província de Sevilha, festejou com a bandeira da Andaluzia à cintura, o que originou alguma... 'confusão'.A bandeira desta comunidade autónoma é verde e branca, as mesmas cores do que a da Nigéria, o que induziu em erro muitos nigerianos que decidiram aplaudir o gesto do capitão do Real Madrid.