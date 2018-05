Continuar a ler

Recorde-se que Karim Benzema já contava na sua garagem com um Bugatti Veyron, o modelo que antecedeu a este Chiron, à imagem do que também aconteceu com CR7, que recentemente adquiriu o mais recente modelo da marca francesa.



Equipado com um motor quad-turbo W16 de 8.0 litros, este Chiron debita 1500 cv de potência e 1600 Nm de binário máximo. Acelera dos 0 aos 100 km/h em apenas 2.4 segundos e dos 0 aos 200 km/h em 6.1 segundos. Velocidade máxima? Ninguém sabe ao certo... Actualmente está limitado electronicamente aos 420 km/h, mas diz-se que "desbloqueado" poderá chegar aos 480 km/h.



Karim Benzema, colega de equipa de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, viu o Bugatti Chiron do português e não resistiu a comprar um para si!O avançado francês apresentou este novo 'brinquedo' de 2,5 milhões de euros num post feito na sua conta oficial de Instagram e passa a ser, a par de CR7, o segundo futebolista com um Chiron na colecção.

