Zinedine Zidane anunciou hoje a saída do comando técnico do Real Madrid e Fábio Capello aprovou a decisão do francês."O Zidane tomou a decisão correta. Ele sabia que o Florentino o tinha despedido se não tivesse ganho a Liga dos Campeões. Eu fui despedido depois de ganhar a Liga. Era um pensamento que já existia há muito tempo, quando as coisas não vão bem, quando a distância para o Barcelona no campeonato era abismal. Na minha opinião, Zidane fez o correto", afrimou o italiano de 71 anos, que orientou os merengues em 1996/97 e em 2006.Para Capello, Ronaldo quererá mesmo regressar a Inglaterra para representar o United. "O treinador que venha tem de construir um conjunto que pode chegar a perder peças, incluindo a mais importante, Cristiano Ronaldo. Ele quer voltar ao Manchester United, com Mourinho", analisou depois.