O Real Madrid vai disputar sábado (19H45) com o Liverpool a final da Liga dos Campeões. Será o fechar de uma época, ao longo da qual muito foi colocado em causa fruto do mau desempenho no campeonato. Dani Carvajal explicou esta terça-feira como a equipa deu a volta perante um momento anímico menos bom."A chave foi o duelo com o PSG, muito gente questionava o nosso valor. Ganhámos em casa e em Paris e isso foi uma surpresa para toda a Europa. Não parávamos de ver vídeos de Mbappé, Cavani e Neymar e dizíamos "f....., não somos assim tão mal. Deixemos que falem fora do campo e nós respondemos lá dentro", contou.