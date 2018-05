Os jornais 'AS' e 'Marca' adiantam que Dani Carvajal pode ter sofrido na final da Liga dos Campeões uma lesão que obrigue a falhar o Mundial'2018. Substituído aos 36 minutos devido a queixas na perna direita, o lateral deixou o relvado em lágrimas e, após as primeiras observações, a equipa médica merengue terá adiantado que o internacional espanhol sofreu um problema muscular no isquiotibial direito.De acordo com as duas publicações, ainda que estas previsões estejam dependentes dos exames posteriores, o lateral direito arrisca ficar um mês de fora, uma ausência que, naturalmente, o deixará fora do Mundial'2018, prova na qual a Espanha é, como se sabe, adversária de Portugal na fase de grupos.

Autor: Fábio Lima