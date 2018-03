"Não estou nada chateado, fico feliz de cada vez que ele marca", considerou Élber, que não tem dúvidas de que o polaco é o melhor avançado do Mundo. "Definitivamente! Tem habilidades incríveis e mostra-as em todos os jogos. Podem dizer que é fácil marcar golos no Bayern porque as outras equipas não são suficientemente boas, mas isso não é verdade. Ele também marca na Liga dos Campeões. Atualmente é o melhor avançado do Mundo."





Sobre os rumores de que o polaco estaria na mira do Real Madrid, e de que o próprio Cristiano Ronaldo

gostaria de o ter no plantel merengue... "O Cristiano Ronaldo não é estúpido, todos querem ter um jogador assim na sua equipa! Se têm a oportunidade de contratar o Lewandowski ao Bayern, vão fazer todos os possíveis para o conseguir. Mas o Bayern está de sobreaviso e o jogador sente-se bem, com a sua família, em Munique. Espero que fique por muito tempo."



O polaco Robert Lewandowski tornou-se no jogador com mais golos marcados na história do Bayern de Munique (142 golos), tendo superado o Giovane Élber, que marcou 140 nos seis anos que esteve na equipa germânica (1997-2003). O brasileiro deu uma entrevista jornal AZ em que, além de não se ter mostrado incomodado com o facto de ter sido ultrapassado, teceu rasgados elogios ao avançado polaco, adiantando até que Cristiano Ronaldo ia gostar de jogar com Lewandowski no Real Madrid.