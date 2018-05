Os rumores em torno de uma possível contratação de Neymar por parte do Real Madrid continuam na ordem do dia mas foram desvalorizados por Cristiano Ronaldo. O craque da equipa merengue lembra que especulação é o 'pão nosso de cada dia' no clube e que, por isso, em muitos dos casos acaba por ser apenas fumo."No Real Madrid fala-se sempre em contratações. Estou cá há oito anos e fala-se sempre em 50 nomes e no final não vem ninguém. Em setembro vêm muitos e depois acabam por ser sempre os mesmos a chegar às finais", disse, entre sorrisos, o internacional português no teaser de lançamento de uma entrevista que concedeu ao 'Chiringuito de Jugones'.