Cristiano Ronaldo reagiu à saída de Zidane do Real Madrid. "Sinto orgulho de ter sido teu jogador. Míster, obrigado por tanto", publicou o craque português no Instagram.O francês renunciou ao cargo de treinador do Real Madrid, poucos dias depois de ter levado os 'merengues' ao terceiro título consecutivo na Liga dos Campeões."Tomei a decisão de não continuar como treinador do Real Madrid. (...) Penso que esta equipa necessita de continuar a ganhar, precisa de uma mudança, de outro discurso, e outra metodologia de trabalho", disse Zidane, em conferência de imprensa.