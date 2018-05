Continuar a ler

Sobre a suposta 'falta de carinho' que terá sentido em alguns momentos no clube, Ronaldo garante que sempre foi muito acarinhado pelos companheiros de equipa. "Nunca disse que não tinha carinho, aliás, sinto que os jogadores têm um grande carinho por mim. Há coisas que podes controlar e outras não. Mas de uma forma geral sinto que sou muito acarinhado em Madrid", referiu, contando depois como é a sua relação com o presidente, Florentino Perez. "Florentino dá carinho a todos. Não tenho de ser o melhor amigo do presidente; ele trata-me bem."



Considerando que "o Real Madrid é o melhor clube do Mundo", Ronaldo explica que ainda é "demasiado cedo" para falar na conquista de uma nova Bola de Ouro.



Numa entrevista concedida ao 'Chiringuito de Jugones' Cristiano Ronaldo falou dase lhe juntar no Real Madrid e do seu futuro. O avançado português, de 33 anos, diz que está apenas concentrado na final da Liga dos Campeões, que o clube merengue disputa sábado, diante do Liverpool, em Kiev."O futuro é o jogo de sábado. Há que jogar, ganhar e entrar na história. Isso é o mais importante. O futuro é o presente, é agora", disse o capitão da Seleção Nacional, que também adiantou que não vai retirar-se nos próximos tempos. "Já disse que vou retirar-me com 41 anos. Tenho 23 anos de idade biológica."