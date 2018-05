As declarações de Ronaldo que estão a agitar o Mundo do futebol

Vicente del Bosque condenou o comportamento de Cristiano Ronaldo mal terminou a final da Champions. Para o antigo selecinador espanhol as afirmações de CR7 foram inapropriadas."Foram declarações inoportunas, sem propósito. Era o momento do Real Madrid, do clube, dos jogadores. Não estragou a festa porque o Real Madrid é mais importante do que qualquer jogador. E Bale de igual forma, esteve pouco generoso com os seus companheiros de equipa", disse, citado pela 'Marca'.