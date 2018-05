O advogado egípcio Bassem Wahba apresentou na FIFA uma queixa contra Sergio Ramos, acusando o central do Real Madrid de ter lesionado Mohamed Salah propositadamente durante a final da Liga dos Campeões.Bassem Wahd reclama uma indemnização de mil milhões de euros ao capitão dos merengues, por considerar que o espanhol causou "dano físico e psicológico" ao Liverpool e a toda a nação egípcia."Sergio Ramos lesionou intencionalmente Salah e deve ser punido pelas suas ações. Entrei com uma ação e uma queixa junto da FIFA. Exigirei uma compensação, que pode chegar aos 1.000 milhões de euros,", disse Bassem a uma televisão egípcia, adiantando que, caso vença o processo, irá doar o dinheiro a instituições de caridade. Ao mesmo tempo, nas redes sociais circula uma petição, já com mais de 320 mil assinaturas, a exigir a punição de Sergio Ramos. "Ele usa truques que desafiam o espírito do jogo e do fair play", pode ler-se no documento.