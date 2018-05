Continuar a ler

"A primeira vez que o vi de perto foi quando o Manchester United jogou um particular de pré-temporada para assinalar a abertura do novo estádio do Sporting em 2003. Ficou claro que era uma estrela em potencial. Ronaldo tinha 18 anos e comandou o jogo que perdemos por 3-1.", pode ler-se na crónica do antigo futebolista este sábado no "The Sun", recordando ainda a "exigência dos jogadores do United ainda em Lisboa. "Estávamos no autocarro à espera do diretor executivo David Gill e do treinador Alex Ferguson e só queríamos que eles contratassem Ronaldo. Dali a uma semana era nosso", explica.E para Ferdinand está claro: "Ninguém em Kiev estará mais motivado para ganhar a Liga dos Campeões do que meu amigo Cristiano Ronaldo."