As declarações de Dolores Aveiro sobre o futuro de Ronaldo que agitam Espanha

A entrevista já tem uma semana, mas de forma incrível escapou a grande parte da imprensa internacional. Em entrevista ao canal francês SFR, Dolores Aveiro falou do futuro de Cristiano Ronaldo e admitiu que não se importava de ver CR7 no Paris SG, mas que prefere que este rume a Manchester. Declarações que caíram que nem uma bomba em Espanha, especialmente depois daquilo que o português disse após a final da Liga dos Campeões, nas quais abriu as portas à saída."Gosto de Paris. Venho cá de vez em quando. A última vez que cá vim foi quando o meu filho recebeu a Bola de Ouro. Senti muito orgulho. Cada vez que venho a França sou muito bem tratada", admitiu Dolores Aveiro, que depois foi questionado sobre se gostaria de ver o seu filho a atuar na capital francesa. Aí a resposta foi positiva, mas há uma outra cidade que mexe mais do que Paris no coração da mãe de CR7: "Para lhe falar a verdade, não me importava, mas por meu gosto gostava de ver o Ronaldo de volta a Manchester".

Autor: Fábio Lima