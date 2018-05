Continuar a ler

Quedas, desmaios e intoxicações por álcool estão entre as restantes ocorrências divulgadas pela SAMUR - Proteção Civil de Madrid, citada pela EFE.Segundo o gabinete de informação de emergências de Madrid, os festejos decorreram sem acidentes com gravidade, apesar da grande concentração de adeptos que se juntaram na praça de Cibeles, onde está hoje prevista a presença da equipa vencedora.O Real Madrid conquistou pela terceira vez consecutiva a Liga dos Campeões de futebol, ao vencer o Liverpool, por 3-1 , na final disputada em Kiev.O francês Karim Benzema inaugurou o marcador aos 51 minutos , mas quatro minutos depois o senegalês Sadio Mané empatou, antes de o galês Gareth Bale bisar , aos 64 e 83.Com este triunfo, o Real Madrid, que venceu quatro das últimas cinco edições, passou a somar a 13 títulos de campeão europeu, enquanto o Liverpool se mantém com cinco troféus.