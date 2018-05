Chill in my hotel with my baby?? Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) a 21 de Abr, 2018 às 10:11 PDT

Causou surpresa o facto de Cristiano Ronaldo ser o único jogador do plantel do Real Madrid que não surge equipado a rigor na página reservada ao novo equipamento dos merengues, mas ao que parece essa ausência tem uma justificação. Segundo a Cadena COPE, o avançado português não teve possibilidade de marcar presença na sessão fotográfica realizada pelo clube, a 21 de abril, e por essa razão é o único que surge apenas com o nome e número numa camisola desenhada em computador.Com efeito, depois de uma pequena busca nas suas páginas nas redes sociais é possível perceber que CR7 naquele dia estava em Lisboa, no seu hotel, na companhia da namorada Georgina Rodríguez.Ainda assim, e mesmo que a justificação seja clara, em Espanha o assunto não 'morreu', especialmente porque desde dia 21 de abril já passaram mais 40 dias e questiona-se por que razão não foi encontrada outra data para produzir as fotos da praxe, como sucedeu com todos os outros futebolistas...

Autor: Fábio Lima