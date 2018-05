Continuar a ler

O diário acrescenta que "nas próximas horas, Zidane entrará em contacto com Cristiano para lhe explicar a decisão e aproveitará para o aconselhar a não abandonar o Real Madrid" e deixa o alerta. "Zidane foi o primeiro a abandonar o barco. Cristiano poderá ser o próximo. E que é preciso esperar também para ver o que sucede com os restantes membros da BBC.



Cristiano Ronaldo



O diário acrescenta que "nas próximas horas, Zidane entrará em contacto com Cristiano para lhe explicar a decisão e aproveitará para o aconselhar a não abandonar o Real Madrid" e deixa o alerta. "Zidane foi o primeiro a abandonar o barco. Cristiano poderá ser o próximo. E que é preciso esperar também para ver o que sucede com os restantes membros da BBC.Cristiano Ronaldo já reagiu à saída de Zidane do Bernabéu. "Sinto orgulho de ter sido teu jogador. Míster, obrigado por tanto", publicou o craque português no Instagram.

A imprensa espanhola vê no adeus de Zidane ao Real Madrid mais um sinal de que Cristiano Ronaldo pode também seguir o mesmo caminho.O 'As' escreve que "a saída de Zidane dificulta ainda mais a continuidade de Cristiano". "Zizou era o grande defensor que ele tinha dentro do clube para conseguir a tão esperada melhoria de contrato com a qual poderia alterar a intenção de deixar o Real Madrid", frisa o jornal espanhol.