As declarações de Ronaldo que estão a agitar o Mundo do futebol

Javier Tebas, presidente da LaLiga, comentou esta segunda-feira durante um colóquio a possibilidade de Cristiano Ronaldo deixar o Real Madrid, que começou a ganhar força com as declarações de CR7 logo após a final da Liga dos Campeões."É mais um capítulo de uma bonita história mas continuará a jogar no Real Madrid. Se me perguntassem há cinco anos ficaria mais preocupado por causa do seu futuro. Agora preocupa-me menos porque trabalhamos a marca acima dos clubes e dos grandes jogadores", disse.