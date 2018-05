A inesperada saída de Zinedine Zidane do Real Madrid adensou as dúvidas em torno da continuidade de Cristiano Ronaldo no clube, espoletadas pelas declarações do craque merengue após a final da Liga dos Campeões. Segundo a 'Marca', o internacional português ficou "destroçado" com a partida do treinador francês, uma das pessoas com quem tinha maior afinidade no Santiago Bernabéu e alguém que sempre admirou já dos tempos de futebolista.'Zizou' foi decisivo para a nova gestão física de Ronaldo, que permitiu ao camisola 7 chegar ao final das temporadas em excelente condição, ao contrário de anos anteriores - como no Mundial'2014 - em que terminou desgastado e em alguns casos com mazelas. O técnico soube tirar o melhor partido de CR7, cada vez mais um homem de área.Horas depois do anúncio da saída de Zidane, Ronaldo agradeceu "por tudo" e destacou o "orgulho" por ter sido orientado pelo gaulês, numa mensagem publicada no Instagram