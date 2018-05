Miralem Pjanic, médio da Juventus, está na mira de Real Madrid e Barcelona. Se o interesse dos catalães no jogador já não é de agora, a Sky Sports adianta que os merengues têm o bósnio na mira.O objetivo no Bernabéu é encontrar um sucessor à altura para Modric que, com 32 anos, pode começar a pensar num futuro longo do clube. Assim, o jogador da Juventus encaixa no perfil pretendido, exceto... no preço. É que a campeã italiana não parece disposta a abrir mão do jogador por menos de 65 a 70 milhões de euros.Pjanic, de 28 anos, cumpriu a segunda temporada em Turim, onde somou 44 jogos e sete golos. O médio tem contrato até junho de 2021.

Autor: Luís Miroto Simões