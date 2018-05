Continuar a ler

Kátia acrescentou ainda que Ronaldo é fã de música sertaneja. "Ouvimos muito Marília Mendonça, Zezé Di Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, Roberto Carlos, Roberta Miranda, Alcione, Gal Costa e Fafá de Belém. Consumimos muita música brasileira mesmo. E quem não gosta da Ivete Sangalo?", questionou a irmã mais velha do craque.



Kátia revelou ainda que criou um grupo no Whatsapp para a família. "Falamos constantemente. Se não falarmos todos os dias, estranhamos. Se um não manda uma mensagem, o outro manda. Se um não liga, o outro liga. Temos um grupo no Whatsapp que se chama 'Família Maravilhosa'. Fui eu que fiz..."



A cantora, que já fez atuações no Brasil, contou quem vai fazer uma pausa na carreira para cuidar do restaurante 'Dona Dolores' em Gramado (Rio Grande do Sul), inspirado nas receitas da mãe. "O destino trouxe-nos aqui com um sonho que era meu. Estou apaixonada pelo projeto e já temos contactos para montar filiais noutras cidades do Brasil. Acreditamos muito por ser um projeto muito bonito, familiar, com o qual sonhei durante muito tempo. Chegou o momento. Aqui, no Brasil, aprecia-se muito a comida portuguesa. Falam muito do nosso bacalhau. Tem tudo para dar certo", apostou a irmã de CR7, que se desfez em elogios ao jogador. "Ele é um filho maravilhoso. Tenho dois filhos, e gostaria que fossem como ele, como ele é com a minha mãe. Ele é um bom irmão, um bom amigo e um filho maravilhoso. E não é por ser meu irmão. Se o mundo tivesse mais filhos como o Ronaldo, teríamos um mundo muito melhor", elogiou Kátia. Kátia acrescentou ainda que Ronaldo é fã de música sertaneja. "Ouvimos muito Marília Mendonça, Zezé Di Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, Roberto Carlos, Roberta Miranda, Alcione, Gal Costa e Fafá de Belém. Consumimos muita música brasileira mesmo. E quem não gosta da Ivete Sangalo?", questionou a irmã mais velha do craque.

Kátia Aveiro está com a mãe, Dolores, no Brasil a promover o livro 'Mãe Coragem' e tem falado do irmão, Cristiano Ronaldo. O jogador do Real Madrid tem muitos seguidores do outro lado do Atlântico (os brasileiros Marcelo e Casemiro são dois dos seus melhores amigos no plantel dos merengues) e não é de admirar que a irmã e a mãe sejam muito solicitadas para falar do craque português.O 'Lance' conta que na família Aveiro, segundo Kátia, todos são admiradores de música e novelas brasileiras. "A minha mãe, os meus irmãos e eu sempre nos identificámos muito com o povo brasileiro. Ouvimos muita música brasileira, vemos muitas novelas. Assim como vocês, o povo madeirense é feliz com churrasco e cerveja na mão. No continente não é muito assim. Como a nossa ilha é muito tropical, perto da África, temos esse calor que vocês têm aqui. Isso facilita a entrada dos produtos, o conhecimento e essa história de que somos também um povo sofredor. Identificamo-nos muito", referiu a cantora aquando da sua passagem por São Paulo, com a mãe.