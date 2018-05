Ronaldo tem como propósito perder um quilo por ano de forma a não aumentar a massa gorda e não perder a velocidade que lhe é tão característica, levando a cabo um plano de treino para perder peso e ganhar massa muscular e elasticidade.



Segundo aquele jornal espanhol, o capitão da Seleção Nacional tem 7 por cento de massa gorda, quando o índice habitual num futebolista está entre os 10 e os 11%. Ao mesmo tempo, tem 50% de massa muscular, quando na maioria dos casos esse valor não utrapassa os 46%.

O cuidado que Cristiano Ronaldo tem com o seu corpo é do conhecimento de quase todos os que estão atentos ao fenómeno futebolístico. Aos 33 anos, o craque do Real Madrid - que hoje disse ter uma idade biológica de 23 anos - continua numa forma física invejável e, segundo o 'AS', a fazer planos para se manter no topo também neste parâmetro tão importante do jogo. No sábado, o internacional português chegará à final da Liga dos Campeões com cerca de 84 quilos (mede 1,87m), menos um do que tinha há um ano quando bisou diante da Juventus em Cardiff. E esse é, precisamente, o seu plano.