Quando entrar em campo este sábado à noite, em Kiev, Cristiano Ronaldo já ficará na história da Liga dos Campeões, pois jogará a 6ª final da competição - tantas como o italiano Paolo Maldini, o recordista, se tivermos só em conta o período em que a prova tem a atual denominação (desde 1992/93). Se lhe juntarmos o período da Taça dos Campeões Europeus, o ex-defesa do Milan soma oito finais, as mesmas do também mítico Gento e mais uma do que o não menos lendário Di Stéfano, também do Real Madrid, que brilhou na Europa nos anos 50 e 60 do século passado.

Já se levantar, novamente, o troféu mais apetecido do futebol europeu, o craque português torna-se o único futebolista com cinco triunfos na era Champions, entrando num restrito lote de eleitos que têm meia dezena de ‘orelhudas’ - nome pelo qual é conhecida a taça - no palmarés. Di Stéfano, Marquitos, Zárraga, Héctor Rial, Juanito Alonso, Rafael Lesmes (todos pelo Real), Paolo Maldini e Costacurta (ambos pelo Milan) são os outros jogadores que venceram em cinco ocasiões, menos uma do que o recordista Gento. Mais, CR7 pode igualar hoje os troféus conquistados por Barcelona, Bayern Munique e Liverpool.

Das cinco finais que já disputou, CR7 só perdeu uma - em 2008/09, pelo United, frente ao Barça. Ou seja, nunca saiu derrotado ao serviço da turma blanca, o que é um bom sinal. Em Kiev, Ronaldo prepara-se ainda para se sagrar o melhor marcador da prova pela 6ª época seguida e pode até bater o próprio recorde numa temporada: está a dois dos 17 obtidos em 2013/14.

Autor: Hugo Neves