Continuar a ler

Se a juíza aceitar o parecer e decidir desviar o processo da via penal, pode de qualquer forma insistir na via administrativa, obrigando o jogador a pagar o montante em dívida.



Se a juíza aceitar o parecer e decidir desviar o processo da via penal, pode de qualquer forma insistir na via administrativa, obrigando o jogador a pagar o montante em dívida.

Os advogados de Cristiano Ronaldo solicitaram junto das autoridades judiciais espanholas que o caso depor que o português está a ser julgado no país vizinho siga uma via administrativa e não criminal, de modo a evitar o que aconteceu com Lionel Messi, que foi(pagaria 'apenas') por três crimes fiscais.Segundo informa o jornal 'As', os representantes legais de Ronaldo, acusado de defraudar o fisco do país vizinho em, relativos a direitos de imagem, entregaram à magistrada Mónica Gómez Ferrer um parecer realizado pelo escritório de advogados 'Equipo Economico', fundado pelo atual ministro das finanças espanhol, Cristóbal Montoro, em que é referido que as acusações por via penal neste caso "são inconsistentes, não têm fundamento legal e baseiam-se numa utilização arbitrária de critérios opostos ao Direito Tributário".